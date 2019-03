Sanità, Foggia: ”mancano i medici, li importiamo dalla Romania”

Concorsi che vanno deserti, vincitori che decidono di non accettare l’incarico. Se in Veneto per sopperire alle carenze di organico si richiamano i medici in pensione, alla Asl di Foggia hanno pensato a importarli dalla Romania. Una provocazione? “All’inizio lo era, ma ora ci stiamo pensando seriamente”, confida all’AdnKronos Salute il direttore generale Vito Piazzolla. “La situazione è ormai drammatica. Se non riusciamo a trovare rimedi entro brevissimo tempo, il rischio è quello di dover chiudere strutture”, spiega il Dg, che ha aperto un Comitato di crisi dopo gli ultimi concorsi andati deserti qualche settimana fa, proprio nella speranza di “trovare una soluzione per non ridurre i servizi”.

Dopo aver esplorato una serie di soluzioni, sono arrivate delle disponibilità dalla Romania. “Ci sono degli ostacoli di tipo burocratico e contrattualistico, stiamo valutando anche aspetti relativi alla validità del titolo di studio – continua Piazzolla – Ma non ci arrendiamo: stiamo studiando vie per risolvere un problema che sta mettendo in ginocchio gli ospedali e i servizi territoriali. Abbiamo messo in moto di tutto, compresa la possibilità di intercettare disponibilità, che alcuni medici hanno dato, in Romania. Non abbiamo lasciato nulla al caso”.