Modena: in strada con pugnale in mano, fermato libico

Modena – Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 è giunta alla centrale operativa della Polizia la segnalazione di una persona che si aggirava nella zona di viale Crispi agitando un coltello, probabilmente in stato di agitazione. Una pattuglia della Volante si è portata immediatamente in zona, mentre i colleghi monitoravano dalle telecamere di videosorveglianza le azioni del soggetto, individuato nella vicina piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria.

All’arrivo degli agenti il giovane aveva riposto in tasca quello che è poi risultato essere un pugnale della lunghezza di 25 cm. Lo straniero è stato identificato in un cittadino libico di 30 anni, regolare in Italia.