Basilicata, busta con proiettili a candidato della Lega: “Non rompere o pum…”

Una busta con due bossoli di proiettili e un messaggio minatorio è stato recapitato a Rocco Fuina, avvocato, responsabile politico della Lega a Pisticci, in provincia di Matera, e candidato alle elezioni regionali in Basilicata. Fuina ha presentato immediata denuncia al commissariato di polizia.

“Basta voti. Non rompere i coglioni a Scanzano, sennò pum pum…” , questo il testo del messaggio che lo stesso Fuina ha reso noto, come riportato da Adnkronos. Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo che è stata presentata la denuncia, con la consegna della minacciosa missiva scritta da ignoti e loschi figuri. Fuina si è detto incredulo poiché si propone per una politica “costruttiva e non distruttiva che non può concedere spazio ai mafiosi o simili” .