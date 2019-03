Basilicata, Gentiloni: “Solo noi PD abbiamo la competenza per governare questa Regione”

Condividi

«Sono qui, in questa mia prima iniziativa elettorale da Presidente del Pd, per sostenere il centrosinistra in Basilicata: una coalizione che ha ritrovato una sua unità, ha saputo riflettere sui limiti ed errori del passato, ed è pronta a ripartire». Così l’ex premier Paolo Gentiloni, appena arrivato alla Cava del Sole, un meraviglioso sito culturale, con auditorium e area spettacoli costruita all’interno della vecchia cava del ‘700.

«Solo noi – ha sottolineato Gentiloni – abbiamo la credibilità e la competenza per governare questa Regione con tantissime potenzialità. Contro di noi ci sono solo illusioni e paure». (Gazzetta del Mezzogiorno)