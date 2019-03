Il Comune li aiuta, loro “ricambiano” rubando elettricità: nomadi denunciati

Il Comune li aiuta e loro “ricambiano” rubando l’elettricità: coniugi denunciati. Li avevano aiutati. E loro, in cambio, hanno pure rubato l’energia elettrica: B.C. e H.R., marito e moglie nomadi rispettivamente di 42 e 43 anni, sono stati denunciati per furto.

È successo a Vigodarzere: i coniugi avevano ottenuto dal Comune quale alloggio in emergenza abitativa la casa in cui dimorava il custode del casello ferroviario locale, ma stando agli accertamenti dei carabinieri oltre a non essere mai in regola con la raccolta dei rifiuti si erano anche collegati con una prolunga alla centralina elettrica del vicino di casa, rubandogli così a tutti gli effetti l’elettricità.

