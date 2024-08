Roma, furti di elettricità in case popolari: 11 denunciati

Continuano i controlli a tappeto dei carabinieri di Tor Bella Monaca per contrastare il fenomeno degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas in via Santa Rita da Cascia civici 20 e 30 e zone limitrofe..

Nelle ultime ore sono state denunciate 11 persone che si erano allacciati abusivamente alle utenze domestiche di luce, acqua e gas. I pericolosi collegamenti sono stati eliminati dal personale qualificato delle aziende di riferimento.

Un cittadino somalo è stato denunciato per invasione di edifici e furto aggravato in quanto aveva predisposto un allaccio abusivo a rete gas, elettrica e idrica in favore di un appartamento occupato senza titolo, per il quale i carabinieri di Tor Bella Monaca avanzeranno alla procura di Roma richiesta di sequestro preventivo con contestuale restituzione ad Ater, ente proprietario. www.romatoday.it