Occupano immobile e rubano elettricità, 7 romeni denunciati

Avevano occupato una ditta abbandonata a Cormano, nell’hinterland nord di Milano, interessata da lavori di bonifica, installandovi delle baracche come dimore di fortuna. Sul posto, in via dei Giovi, sono intervenuti, l’11 maggio, i carabinieri della stazione della cittadina insieme alla polizia locale.

Le forze dell’ordine hanno sorpreso sette persone romene, di cui due donne, tra i 18 e i 49 anni, con precedenti. È stato accertato che gli occupanti si erano allacciati abusivamente alla cabina elettrica presente nella struttura, pertanto sono stati denunciati per invasione di edifici e furto di energia elettrica, nonché sgomberati.

Dopo la bonifica, per la ditta è prevista una demolizione e una successiva riqualificazione.

www.milanotoday.it