Rapina violenta, arrestati due migranti del Cara di Mineo

Due migranti ospiti del Cara di Mineo sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata. Il 23enne Modest Ntsobenu e il 19enne Nijaa Bello hanno avvicinato un somalo di 21 anni, anch’egli alloggiato nel sito di contrada Cucinella, intimandogli di consegnargli il portafogli. Il giovane ha desistito ma Ntsobenu e Bello lo hanno colpito con pugni al viso facendolo cadere per terra da dove gli hanno sottratto il portafogli contenente 330 euro in contanti, per poi fuggire nelle campagne circostanti.

Come riporta il Giornale di Sicilia, la segnalazione telefonica della vittima ai carabinieri, ha fatto scattare le ricerche dei malviventi che sono stati rintracciati e bloccati, dopo un lungo inseguimento a piedi, con ancora addosso il portafogli e la somma rapinata.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati condotti al carcere di Caltagirone.