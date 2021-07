Covid, Soros e Gates comprano la società che produce i test rapidi

di Guido da Landriano – I miliardari George Soros e Bill Gates fanno parte di un consorzio con l’obiettivo ad acquistare Mologic, un produttore di test Covid con sede nel Regno Unito, nel tentativo di aumentare l’accesso a “tecnologia medica all’avanguardia a prezzi accessibili” in tutto il mondo, secondo una dichiarazione rilasciata lunedì.

Il Soros Economic Development Fund e la Bill & Melinda Gates Foundation hanno annunciato il lancio di una nuova iniziativa, Global Access Health (GAH), che mira a rafforzare il lancio globale salvando la tecnologia medica e la successiva acquisizione di Mologic Ltd, oggi meglio conosciuta per la tecnologia dei tamponi nasali utilizzata per fornire test rapidi Covid-19. La tecnologia può essere utilizzata anche per testare la dengue, la bilharzia e la cecità fluviale.

I test rapidi “Lateral Flow”

I cosiddetti test rapidi “Lateral Flow” offrono uno screening di preallarme per Covid-19 e sono stati utilizzati in tutto il mondo come aiuto per aiutare a riaprire negozi, bar, eventi sportivi e luoghi di lavoro fornendo un risultato di allerta precoce per le persone che potrebbero avere nessun sintomo ma sono ancora infettivi e possono trasmettere il virus ad altri. Nel Regno Unito, questi test devono essere confermati da un secondo test prima che il Covid-19 venga ufficialmente diagnosticato.

Soros e Gates “filantropi”

Il consorzio GAH, che comprende le braccia filantropiche di Soros e Gates, investirà “almeno” 41 milioni di dollari in questo accordo, secondo la dichiarazione. Naturalmente dopo Gates e Soros controlleranno l’emissione dei test rapidi. Il tutto, ovviamente, con finalità di carattere filantropico. Non è necessario sottolineare come il controllo dell tecnologia dei test rapidi possa da un lato aprire l’opportunità del loro uso per una grande varietà di malattie virali mortali, dall’altro anche la possibilità di modificarne la tecnologia a proprio desiderio. scenarieconomici.it

