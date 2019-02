Milano, racket case occupate: 9 antagonisti a processo immediato

Condividi

Devono andare a processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, i nove antagonisti arrestati, lo scorso 13 dicembre, per associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprieta’ pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale per una presunta gestione illecita di Case popolari, a Milano. Lo ha deciso il gip Manuela Cannavale, accogliendo la richiesta del pm Piero Basilone, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri, assieme al capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili.

Il giudice ha fissato l’inizio del processo per il 2 aprile davanti alla quarta sezione penale di Milano e ora gli imputati, difesi dai legali Eugenio Losco e Mauro Straini, potranno decidere se scegliere riti alternativi, come l’abbreviato, o andare a dibattimento ordinario.