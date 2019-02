Fico: i migranti devono subito sbarcare, occore un tavolo Ong-Parlamento

“Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a ‘Che tempo che fa’, parlando dei migranti. “Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatte sbarcare“, ha affermato Fico, sottolineando che “i salvataggi sono sempre continuati”.

“Altra questione politica – ha chiarito – è fare la voce grossa con l’Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano dai porti“. A proposito delle accuse alle organizzazioni non governative di favorire l’immigrazione, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio, il presidente della Camera ha osservato che “se c’è qualche problema con le ong nel Mediterraneo, la magistratura deve fare il suo corso e accertare le responsabilità, ma a oggi non c’è stato nessun rinvio a giudizio, nessun provvedimento vero rispetto alle ong”.