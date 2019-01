Norvegia: il nome piu’ diffuso a Oslo è Mohammad

Condividi

Sin dal 2008, Mohammad (con le sue varianti) è il nome più popolare ad Oslo, consolidando la sua posizione nel 2018 e sorpassando nomi come Oscar, Aksel e Jacob. Al contrario, Lucas, Filip e Oliver , che sono i nomi più popolari a livello nazionale.

“Oslo è qualcosa di per sé, qui i nomi più diversi sono più popolari che altrove nel paese, come è sempre stato”, ha dichiarato al consigliere locale Vårt Oslo il consigliere, senior di Statistics Norway Jørgen Ouren.







Mohammad è il nome più popolare nella capitale norvegese dal 2008, riflettendo una comunità musulmana consistente e in costante crescita che vive nell’area metropolitana. Nel 2018, l’8,7% della popolazione di Oslo era musulmana, con pachistani, somali, iracheni e marocchini che formavano le comunità più grandi.

Oslo ha la più grande popolazione di immigrati e norvegesi nati da genitori immigrati in tutto il paese, sia in termini relativi che assoluti. Dei 624.000 abitanti di Oslo, circa 190.000 sono immigrati o nati da genitori immigrati, che rappresentano il 30,4% della popolazione della capitale. In alcuni sobborghi, la quota degli immigrati supera il 50%. Al contrario, la media nazionale è del 17,3%.

Secondo il ricercatore Ivar Utne dell’Università di Bergen, ci sono tendenze internazionali da non sottovalutare, e i nomi più popolari in Norvegia sono di tendenza anche nei paesi vicini.

A livello nazionale, Emma è in cima ai nomi delle ragazze, per l’ennesima volta. Lucas è in cima alla lista dei nomi maschili per la quinta volta quest’anno ed è stato il nome più popolare negli ultimi dieci anni, secondo Statistics Norway.

Un’altra scoperta interessante, che riflette il cambiamento demografico, è che la quota dei cognomi tradizionali norvegesi che terminano con “-sen”, come Olsen, Jensen, Hansen o Andersen, continua a diminuire. Ad oggi, i cognomi di tipo “sen” rappresentano solo il 14,7 percento, rispetto al 22,4 percento del 1995.

