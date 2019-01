Sanremo 2019, ecco quanto incassano Baglioni e Bisio per i comizi

Come ogni anno, le polemiche sul cachet di Sanremo non mancheranno. Soprattutto se pensiamo che Claudio Baglioni e Claudio Bisio prendono soldi pubblici (dunque i nostri) per fare comizietti politici unidimensionali, vedi quello alla conferenza stampa d’apertura, con attacco a Matteo Salvini e al governo sui migranti.

E’ il sito di Radio 105 che snocciola alcuni dati. La rassegna 2019 dovrebbe costare circa 12 milioni di euro, più i costi fissi di ogni edizione, come i cinque milioni per la convenzione con l’Ariston. I ricavi dovrebbero essere circa 25 milioni di euro, se questo obiettivo fosse raggiunto sarebbe un incremento del 5% rispetto allo scorso anno e un record per il Festival.