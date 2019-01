Trieste: prete contro le adolescenti con la minigonna in chiesa

TRIESTE, 8 GEN – Troppe minigonne in chiesa e il sacerdote non ci sta: prende “carta e penna” e consegna il suo anatema, contro l’abbigliamento di alcune giovani durante una funzione, a volantini distribuiti tra i fedeli in Val Resia, in Friuli.

Per il protagonista della vicenda – riportata dal Messaggero Veneto – don Alberto Zanier, vicario parrocchiale a Resia (Udine), si tratta di “carne al vento”: “la Chiesa non è una balera o un boudoir”. L’accaduto ha sollevato alcune polemiche sui social per i toni usati dal prete.