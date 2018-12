Il governo accontenta la Bonino ma i Radicali s’infuriano

di Armando Manocchia

Qualche tempo fa, la Bonino rilasciava al Sole24ore questa improvvida dichiarazione: “bloccare la spesa pubblica per 5 anni, così il debito scenderà sotto il 110%.”

Male voluto non fu mai troppo, dice il proverbio. Ora accade che il governo, per contenere le spese, abbia dato retta a Emma, tagliando – per prima cosa – 5 dei 10 milioni di euro di fondi pubblici che vengono regalati a Radio Radicale, scatenando la “preoccupazione” dei radicali che hanno reagito così.