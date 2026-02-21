Magistratura democratica: scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale

“Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla all’anemia e alla chiusura.Â PerchÃ© la radio svolge un servizio di informazione e di cultura assolutamente insostituibile.

PerchÃ© non si potrÃ scrivere la storia degli ultimi cinquanta anni del nostro Paese senza attingere al suo prezioso archivio, che deve continuare a vivere e a rinnovarsi. PerchÃ© l’ascolto della radio ci dÃ anche molti dispiaceri. Ma questo Ã¨ il pluralismo. Ecco perchÃ© oggi ci uniamo a quanti vogliono e chiedono che: viva Radio Radicale”.

A scriverlo Ã¨ Questione giustizia, la rivista di Magistratura Democratica, dopo gli annunciati tagli dei fondi a Radio Radicale pari a 4 milioni in meno che ne comprometterebbero l’esistenza. ANSA