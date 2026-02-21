Magistratura democratica: scongiurare riduzione fondi a Radio Radicale

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

radio radicale

“Ci sono molte buone ragioni per scongiurare la progettata riduzione del contributo pubblico a Radio Radicale, che rischierebbe di condurla all’anemia e alla chiusura.Â PerchÃ© la radio svolge un servizio di informazione e di cultura assolutamente insostituibile.

PerchÃ© non si potrÃ  scrivere la storia degli ultimi cinquanta anni del nostro Paese senza attingere al suo prezioso archivio, che deve continuare a vivere e a rinnovarsi. PerchÃ© l’ascolto della radio ci dÃ  anche molti dispiaceri. Ma questo Ã¨ il pluralismo. Ecco perchÃ© oggi ci uniamo a quanti vogliono e chiedono che: viva Radio Radicale”.

A scriverlo Ã¨ Questione giustizia, la rivista di Magistratura Democratica, dopo gli annunciati tagli dei fondi a Radio Radicale pari a 4 milioni in meno che ne comprometterebbero l’esistenza. ANSA

Tagli editoria, Conte a Radio Radicale: “Dovete camminare sulle vostre gambe”

Articoli correlati

Sea Watch 5

Migranti, Tribunale di Catania sospende il fermo di Sea Watch 5

rackete toghe

“Fermo illegittimo”, giudici: lo Stato risarcisca Sea Watch con 76mila euro

carcere minorile

Detenuto suicida, ministero Giustizia condannato a risarcire i parenti con 400mila euro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *