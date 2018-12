Natale: don Farinella chiude la chiesa per protesta contro Salvini

Condividi

Don Farinella è il pretonzolo che ammette la bestemmia in chiesa, ma non il presepe. Un prete comunista, un po’ islamizzato, che qualche anno fa ha salutato positivamente l’iniziativa di don Prospero Bonzani, che aveva inserito una moschea nel presepe della parrocchia di via Vesuvio. Quest’anno ripete la stessa iniziativa del 2015: niente messa e chiesa chiusa a Natale: è la decisione del parroco di San Torpete, parrocchia nel cuore di Genova centro-est, per protestare contro il decreto sicurezza. Il prete pretende di lanciare un messaggio a quei cattolici che “inneggiando Salvini, uomo incolto, senza alcun senso dello Stato e del diritto, sono complici di lesa umanità e di ‘deicidio‘”.

Natale, attacca il prete nella sua newsletter, “non è più Natale cristiano: non più ‘memoria’ della nascita di Gesù, ma cinico fatto commerciale, mescolato a ripetuti riti e liturgie”. I cattolici “si accontentano colpevolmente della favoletta innocua del presepe che, tra oche, animali, mestieri, pupazzi e meccanismi d’ingegneria idraulica, fa del ‘mistero fondamentale della fede cristiana’, uno “strumento di alienazione a beneficio di bambini e adulti infantili che, pur battezzati, solo in quell’occasione entrano in una chiesa. Turisti del religioso flocloristico”.