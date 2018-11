Bologna: 59% delle case popolari agli stranieri

Condividi

Assegnazioni case popolari, Borgonzoni: “La sola autocertificazione per gli stranieri non basta”. Sul tema delle assegnazioni delle case popolari a Bologna interviene il sottosegretario Lucia Borgonzoni, Lega Nord, che a proposito del “boom di stranieri” assegnatari dice che: «E’ giunta la notizia che gli stranieri hanno superato gli italiani nelle assegnazioni di alloggi Erp gestiti da Acer Bologna. Nell’ultimo bando oltre il 59% degli alloggi disponibili sono risultati assegnati a cittadini stranieri: cittadini Ue 7,76% – cittadini extracomunitari 52,05%“.

Da sempre, ricorda, la Lega “si batte affinchè tra i requisiti per accedere agli alloggi Erp venga introdotto il criterio del possedimenti dei beni all’estero”. La norma e’ stata effettivamente introdotta dall’Emilia-Romagna, la “sola autocertificazione pero’ non basta”, sottolinea Borgonzoni.







Acer “deve essere messa in condizione di verificare la veridicita’ di quanto dichiarato in modo da poter garantire equita’ e parita’ di trattamento a tutti i richiedenti cosi’ come gia’ avviene nelle universita’ dove gli studenti stranieri devono presentare la documentazione legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche e l’unico modo e’ quello di un documento del Consolato o piu’ in generale di una autorita’ dipolomatica”. (Dire)