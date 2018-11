Stragi di cristiani in Centrafrica, UE e ONU restano a guardare?

É ora – conclude Borghezio – che le istituzioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite e l’Unione Europea, impegnino tutte le risorse necessarie nel campo della sicurezza e dello sviluppo per raggiungere una stabilizzazione reale della regione e non soltanto delle fragili tregue temporanee”.

On. Mario Borghezio

Deputato Lega Nord al P.E.