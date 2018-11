Malaria in aumento in 13 Paesi

Secondo il World Malaria Report 2018 dell’Organizzazione mondiale della sanità pubblicato lunedì, dopo quasi due decenni di declino, i casi di malaria sono aumentati in modo significativo in 13 paesi, suscitando la preoccupazione che sia necessario fare molto di più per combattere l’epidemia. A livello globale, i casi di malaria sono aumentati: 219 milioni di casi nel 2017, rispetto ai 217 milioni del 2016.

“Non sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione dei casi di malaria globale” tra il 2015 e il 2017, afferma il rapporto. Prima di allora, il numero di persone che contraevano la malattia a livello globale era diminuito.

I paesi africani che hanno registrato un aumento significativo dei casi sono la Nigeria, il Madagascar e la Repubblica Democratica del Congo, con un aumento di mezzo milione di casi ciascuno.

In tutti i paesi coinvolti – tra cui Tanzania, Mali, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Uganda e Niger – nel 2016 ci sono state 3,5 milioni di diagnosi di malaria.