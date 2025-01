Malaria, Gavi: 9,8 milioni di dosi di vaccino a 17 paesi africani

“A un anno dal lancio delle vaccinazioni di routine contro la malaria in Africa, oltre 9,8 milioni di dosi di vaccino antimalarico (per un totale di 12 milioni dal 2023) sono state consegnate a 17 Paesi endemici attraverso il programma Gavi, The Vaccine Alliance. ‘In totale – spiega una nota – si stima che siano stati protetti circa 5 milioni di bambini in 17 Paesi, che rappresentano complessivamente oltre il 70% del carico di malaria nel mondo’.

I primi dati sottolineano ‘il potenziale impatto positivo del vaccino’ con Ghana, Kenya e Malawi che, a partire dal 2019, stanno guidando l’implementazione negli altri Paesi. ‘Coordinato dall’Oms e finanziato da Gavi, The Vaccine Alliance e dai partner – continua la nota – questo programma pilota ha raggiunto oltre 2 milioni di bambini e ha dimostrato che il vaccino contro la malaria ha portato a una riduzione significativa delle malattie da malaria, a un calo del 13% della mortalita’ infantile complessiva e a una riduzione ancora maggiore delle ospedalizzazioni’.

