Migranti, Orban: la politica UE non funziona ed è fallita

BUDAPEST – “La politica Ue sull’immigrazione non sta funzionando, ma oltre a non funzionare è anche fallita in modo spettacolare”. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban incontrando a Budapest il premier polacco Mateusz Morawiecki. “E’ chiaro che gli europei non vogliono l’immigrazione, mentre diversi leader europei stanno forzando la fallita politica sull’immigrazione“, ha aggiunto.

“La democrazia è stata ripristinata in Austria con gli austriaci che hanno rigettato l’immigrazione eleggendo un governo che non la vuole – ha precisato Orban -. E’ questo avverrà dovunque in Europa, è solo questione di tempo”. ANSA Europa