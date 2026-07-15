Treviso, 57enne aggredito a calci e bottigliate: tre nordafricani denunciati a piede libero

L’abuso di alcol ha dato vita a un mix letale di violenza e degrado nel quadrante del park Dal Negro. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviso hanno identificato e denunciato due cittadini marocchini di 38 e 55 anni, residenti a Vittorio Veneto e Treviso, e un 39enne tunisino, di fatto senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma i tre denunciati, alterati dall’abuso di alcolici, avevano iniziato a litigare per futili motivi nei giardini di viale Jacopo Tasso intorno alle ore 18. La lite è poi proseguita in via Venier, a pochi metri dal park Dal Negro, dove i tre hanno aggredito un italiano di 57 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato ferito con una bottigliata alla nuca venendo soccorso dal personale del Suem 118 e portato in pronto soccorso al Ca’ Foncello.

Al termine degli accertamenti, i tre stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali ma il 38enne marocchino è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto all’accompagnamento in caserma disposto dai carabinieri strappandosi la maglia e urlando in strada.

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