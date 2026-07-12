Maranza al Colosseo, rimpatriato un 18enne

“Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, il 18enne è stato espulso. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell’ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito.”

Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X.