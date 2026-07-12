Maranza al Colosseo, rimpatriato un 18enne

ImolaOggi CRONACA

“Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, il 18enne è stato espulso. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell’ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito.”

Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X.

Share

Articoli correlati

migranti polizia

Minaccia la direttrice di un centro di accoglienza, espulso straniero

espulsione rimpatrio

Reati gravi ed evasione dai domiciliari: rimpatriato nigeriano

espulso

Salerno, “pericolosità sociale”: rimpatriato gambiano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *