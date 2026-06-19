Salerno, “pericolosità sociale”: rimpatriato gambiano

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, nell’ambito delle attività di contrasto dell’immigrazione irregolare, ha proceduto al controllo di un cittadino di nazionalità gambiana.
Gli accertamenti effettuati hanno consentito di verificare che nei confronti dell’uomo era stato disposto un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, in ragione della sua accertata pericolosità sociale, nonché la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno in esecuzione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli.
È emerso, inoltre, che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno aveva rigettato l’istanza di protezione internazionale presentata dall’interessato.
A carico del cittadino straniero risultano, altresì, numerosi precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina, minaccia e lesioni personali.
Alla luce degli accertamenti svolti, il soggetto è stato accompagnato, da personale della Polizia di Stato, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Pian del Lago, a Caltanissetta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità competente per le successive procedure previste dalla normativa vigente.