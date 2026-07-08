Vertice Nato di Ankara, Meloni incontra Zelensky

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice della Nato ad Ankara

Nel corso del colloquio, spiega Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. La premier ha inoltre “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”.

E’ stato “un colloquio importante”, scrive su ‘X’ lo stesso Zelensky dicendo di aver “informato sulla situazione in Ucraina” la premier Meloni. “La Russia non smette di attaccare le nostre città e comunità. Oggi ci sono stati di nuovo attacchi missilistici balistici e sono stati lanciati anche droni d’attacco. Purtroppo, ci sono state vittime a Kiev, Kharkiv e Kherson. La Russia ha tolto la vita a cinque persone”, ha scritto il presidente ucraino nel post.

Con Meloni, spiega Zelensky, “abbiamo discusso delle prospettive della nostra collaborazione in Europa sulle capacità antimissilistiche per fornire una maggiore protezione a tutti, sia all’Ucraina che a tutti gli altri Paesi. Abbiamo parlato della necessità di ulteriori intercettori e contiamo molto sul vostro supporto. L’Italia ha sempre contribuito in modo etico a proteggere la vita. Grazie!”.

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