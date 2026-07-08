Pioltello, colombiano gravemente ferito da nordafricani a colpi di mazza

ImolaOggi CRONACA, News 2026

carabinieri Milano

Aggressione violenta a Pioltello, nell’hinterland est di Milano, martedì sera, 7 luglio verso mezzanotte, in via Bellini, nel quartiere Satellite

L’aggressione a colpi di mazza – Ne ha fatto le spese un ragazzo colombiano di 25 anni, picchiato da diverse persone con un pesante oggetto, forse una specie di mazza. In base alla testimonianza da lui rilasciata, sarebbe stato aggredito da varie persone di origine nordafricana.

Secondo quanto si apprende, i sanitari, giunti sul posto insieme ai carabinieri, hanno trasportato il 25enne al pronto soccorso del San Raffaele in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

www.milanotoday.it – foto repertorio

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