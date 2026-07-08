Borsa, Europa in rosso con lo scontro Usa-Iran

I nuovi attacchi Usa all’Iran e Teheran che colpisce Kuwait e Bahrain riaccendo la polveriera in Medioriente e allarmano le Borse

I listini viaggiano tutti in rosso sulle rinnovate tensioni, con il petrolio e il gas in rialzo. Il wti sale del 4,6% a 72,6 dollari e il brent del 4,5% a 77,5 dollari al barile con il presidente americano Donald Trump che attacca l’iran e dice che il cessate il fuoco è finito. Ad Amsterdam, invece, i contratti Ttf puntano i 49 euro con un +5%.

L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, perde l’1,2% con immobiliare e industriali sotto pressione mentre tiene l’energia. Tra le singole Piazze, Milano cede l’1,3%, Parigi l’1,49% , Francoforte l’1,57%, Madrid l’1,66%, Londra l’1,19%.

La tensione non risparmia i titoli di Stato . I rendimenti del Btp a 10 anni salgono di oltre 9 punti base al 3,86%, l’oat francese di 10 punti base al 3,89%, il bund di 6 punti base oltre il 3%. Lo spread tra titoli italiani e tedeschi cresce a 81 punti base.

Sul fronte dei cambi l’euro è piatto sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1490 sul biglietto verde.ANSA