Raccolta di Banca Generali nel semestre +47% a 4,4 miliardi

Banca Generali ha realizzato a giugno una raccolta netta pari a 631 milioni di euro (+105% anno su anno ) per un totale dei primi sei mesi dell’anno di 4,4 miliardi (+47% anno su anno)

La raccolta del mese si è distinta con assets under investment (Aui) che hanno rappresentato il 76% del totale dei flussi con 480 milioni. Da inizio anno, la raccolta negli Aui ha superato 2,1 miliardi, ampiamente in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2026.

All’interno degli assets under investment, le soluzioni gestite hanno continuato a registrare una dinamica particolarmente sostenuta raccogliendo 290 milioni nel mese (+82% anno su anno) e 1,94 miliardi da inizio anno (+128% anno su anno). Nel periodo si è osservato un rinnovato interesse per i contenitori assicurativi (205 milioni nel mese, 305 milioni da inizio anno).

“Chiudiamo il primo semestre con i migliori dati di raccolta della nostra storia, in crescita di quasi il 50% rispetto allo scorso anno, e con una qualità del mix particolarmente positiva”, evidenzia l’ad e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. “Guardiamo alla seconda parte dell’anno con fiducia e determinazione, forti della qualità della nostra rete, della solidità dei risultati raggiunti e della convinzione di poter conseguire obiettivi importanti”, aggiunge quindi Mossa.

ANSA