Guterres (Onu): “In Libano sta scoppiando l’inferno”

“L’inferno si sta scatenando in Libano. Il Paese è sull’orlo del baratro”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, al Consiglio di Sicurezza. “Lunedì è stato il giorno più sanguinoso in Libano in una generazione”, ha aggiunto.

Libano all’Onu: “Israele sta violando la nostra sovranità”

Israele sta “violando la nostra sovranità” inviando “aerei da guerra e droni nei nostri cieli, uccidendo i nostri civili e distruggendo le case”. Lo ha detto il primo ministro libanese Najib Mikati al consiglio di sicurezza dell’Onu. “Quello a cui stiamo assistendo oggi è una escalation senza precedenti. L’aggressore dice di colpire i combattenti e le armi, ma io assicuro che gli ospedali sono pieni di civili”, ha messo in evidenza.

Netanyahu partito per New York

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato Israele all’alba di oggi per la riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York: lo ha reso noto il governo, come riporta la Cnn. La partenza di Netanyahu era prevista in un primo tempo per mercoledì e il suo intervento all’Onu era atteso oggi, ma il viaggio è stato ritardato a causa dei combattimenti in corso tra Israele ed Hezbollah. L’intervento di Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è previsto per domani. tgcom24.mediaset.it