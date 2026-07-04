Milano, grave 55enne colpito da un gambiano con 20 coltellate

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni con l’accusa di tentato omicidio

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’aggressione è avvenuta nelle prime ore di oggi, sabato 4 luglio, all’esterno di un bar situato in via Capecelatro, in zona San Siro.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’allarme è scattato intorno alle 7.30 di questa mattina. Il 55enne italiano si trovava nei pressi del bar La Giada al civico 37 quando è stato raggiunto da circa 20 fendenti, che lo hanno colpito in pieno alla schiena. I soccorsi sono scattati immediatamente: i sanitari del 118 hanno trasportato la vittima d’urgenza e in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora sotto cure mediche per le gravi lesioni riportate.

L’arresto immediato del 22enne

Il presunto responsabile del ferimento è un ragazzo di 22 anni di origine gambiana. Secondo quanto ricostruito, stava camminando per strada quando, senza motivo, avrebbe tirato fuori un coltello con una lama da 7 centimetri e avrebbe colpito la vittima. L’aggressione è stata fermata dai passanti e dai clienti del bar che hanno allertato i soccorsi. Il giovane non ha avuto il tempo di far perdere le proprie tracce: è stato infatti bloccato e fermato tempestivamente sul posto dagli agenti di polizia. Il 22enne sarebbe arrivato a Milano da fuori Lombardia.

Il mistero sul movente e l’ipotesi dei disturbi psichici

Gli inquirenti stanno lavorando per cercare di dare una spiegazione a un gesto di tale violenza, ma al momento non risulta che i due si conoscessero, né sono stati individuati motivi apparenti che abbiano potuto scatenare il 22enne. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

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