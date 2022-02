Oms, Tedros al premier cinese: vaccinare il 70% della popolazione mondiale

Fare luce sulle origini del Covid. Il direttore dell’Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha discusso con il premier cinese la necessità di una “più forte collaborazione” nello stabilire da dove sia venuto il Coronavirus.

“Abbiamo discusso del Covid e della necessità di una sforzo deciso per l’equità dei vaccini quest’anno per vaccinare il 70% di tutta la popolazione entro la metà dell’anno – ha scritto su Twitter il capo dell’Oms – abbiamo anche discusso della necessità di una più forte collaborazione sulle origini del virus, fondata sulla scienza e sulle prove”.

Pleased to meet with 🇨🇳 Premier Li Keqiang. We discussed #COVID19 and the need for an aggressive effort on #VaccinEquity this year to vaccinate 70% of all populations. Solidarity is key to ensuring access and affordability of vaccines. pic.twitter.com/9aMgWR2j7R

May the #Beijing2022 Olympic Games unite the 🌍 & ignite the solidarity & determination we need to vaccinate 70% of people in each & every country by the middle of the year, end the acute phase of the #COVID19 pandemic, so that people can come together & cheer. #StrongerTogether pic.twitter.com/bQWqmDwYeV

