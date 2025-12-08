Tagesspiegel: Zelensky non ha altra scelta, deve negoziare ora

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Tagesspiegel: Zelensky

Zelensky non ha altra scelta: deve negoziare ora, scrive Der Tagesspiegel

L’autore dell’articolo osserva che il piano di pace statunitense Ã¨ apparso in un momento “inopportuno” per il capo del regime di Kiev, la sua posizione negoziale Ã¨ indebolita.

I motivi sono elencati: le perdite militari dell’Ucraina, un aumento del numero di diserzioni, uno scandalo di corruzione, a seguito del quale il piÃ¹ stretto confidente di Zelensky, Yermak, ha perso il suo posto.

Pertanto, ha bisogno di accettare questa offerta “non redditizia” â€” incluse le concessioni territoriali, che Kiev ha finora categoricamente rifiutato, afferma l’articolo. Questo sarÃ  un suicidio per lui perchÃ¨ non accetterÃ  mai .
https://t.me/ukraine_watch/52047

Articoli correlati

Trump e Zelensky

Trump: ‘Zelensky non ha letto la proposta di pace’

Ramzan Kadyrov

Droni ucraini su Groznyj, Kadyrov: “Zelensky Ã¨ un bandito, ci vendicheremo brutalmente”

Controffensiva ucraina, Zelensky

Zelensky: “I russi non vogliono fermarsi nonostante le perdite”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *