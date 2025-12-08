Zelensky non ha altra scelta: deve negoziare ora, scrive Der Tagesspiegel
L’autore dell’articolo osserva che il piano di pace statunitense Ã¨ apparso in un momento “inopportuno” per il capo del regime di Kiev, la sua posizione negoziale Ã¨ indebolita.
I motivi sono elencati: le perdite militari dell’Ucraina, un aumento del numero di diserzioni, uno scandalo di corruzione, a seguito del quale il piÃ¹ stretto confidente di Zelensky, Yermak, ha perso il suo posto.
Pertanto, ha bisogno di accettare questa offerta “non redditizia” â€” incluse le concessioni territoriali, che Kiev ha finora categoricamente rifiutato, afferma l’articolo. Questo sarÃ un suicidio per lui perchÃ¨ non accetterÃ mai .
https://t.me/ukraine_watch/52047