Francia, abusi sessuali su animali in una fattoria didattica: condannato afghano

Pennes-Mirabeau – Una capra morta, sei animali presi di mira, un migrante afghano condannato per abusi sessuali in una fattoria didattica

Massoud S., 19 anni, nato in Afghanistan e arrivato in Francia nel novembre 2025, è stato condannato lunedì sera dal tribunale di Aix-en-Provence a trenta mesi di reclusione con detenzione preventiva. È stato processato per violenza sessuale e gravi maltrattamenti su sei animali – capre e un agnello di sei mesi – presso la fattoria didattica e rifugio per animali “Un Moment” a Pennes-Mirabeau, vicino a Marsiglia.

Gli atti, commessi ripetutamente tra febbraio e aprile, sono stati denunciati dopo che un veterinario ha scoperto segni di legatura sulle zampe di alcuni animali, lesioni alle vulve e tracce di sangue. Dopo l’installazione di una telecamera di sorveglianza, la proprietaria, Cassandra Sortino, ha ripetutamente notato la sagoma di un uomo. L’imputato è stato finalmente arrestato all’inizio di aprile, colto in flagrante dietro una capra, con indosso guanti di lattice e i pantaloni abbassati. Il suo DNA è stato rinvenuto sugli animali e il segnale del suo cellulare è stato rilevato ripetutamente nei pressi dell’allevamento.

Durante l’udienza, Massoud S., residente in un centro per richiedenti asilo nel 3° arrondissement di Marsiglia, ha negato le accuse. “È impossibile”, ha dichiarato. Interrogato dai magistrati, ha risposto: “Non so come spiegarlo”. Ha spiegato di aver perso il treno per Marsiglia la notte dell’arresto: “Questo posto era molto vicino alla stazione; non avevo altro posto dove passare la notte”.

Durante la perizia psichiatrica effettuata in custodia cautelare, il medico ha riscontrato l’assenza di disturbi mentali e una parziale ammissione di colpa. “Fanno un gran baccano per questi animali”, avrebbe detto l’imputato. Ha inoltre spiegato che chi aveva commesso il gesto lo aveva fatto sicuramente per “evitare di violentare una donna”, perché la capra non lo avrebbe riconosciuto. In tribunale, ha faticato a ricordare queste dichiarazioni, tirate fuori dagli avvocati delle associazioni animaliste, le parti civili coinvolte nel caso. “Sono una persona normale”, ha insistito.

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