Abusi sessuali sulla cagnolina per dispetto alla moglie: romeno a processo

ROMA – Una storia orribile. Una vicenda che ha visto come vittima una cagnolina di famiglia che ha subito abusi sessuali per quasi dodici minuti. Un uomo di 52 anni è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti di animali. A denunciarlo la moglie che aveva ha filmato le violenze.

Orrore in casa

L’orrore in casa. Lo strazio. Una scena raccapricciante. L’uomo, originario della Romania, ha seviziato la cagnolina, razza meticcia di taglia media. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, gli abusi sarebbero stati una vendetta nei confronti della moglie. Quest’ultima, peraltro, ha presentato denuncia ai carabinieri. E ha allegato pure i filmati, che immortalavano il marito durante gli abusi sulla cagnolina

L’udienza

L’udienza, secondo le informazioni raccolte, è stata fissata davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio per il 19 marzo. L’imputato potrebbe rischiare una condanna fino a tre anni e un’ammenda di 30mila euro.

