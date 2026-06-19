Mattarella ha chiamato Meloni, solidarietà dopo le parole di Trump

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la premier Giorgia Meloni. La telefonata di solidarietà è avvenuta dopo le parole del presidente statunitense Donald Trump

Le reazioni del mondo politico e dell’economia

“Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Nessuno può offendere l’Italia come fatto dagli Usa” ha aggiunto.

“Non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Posso invece immaginare quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa, per fare l’interesse dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente. Ed immagino quanto le costerà non commentare come meriterebbe questa nuova caduta di stile del Presidente Usa. Per quanto ‘caduta di stile’ sia un implicito ed immeritato riconoscimento, in questo caso, ciò che ferisce è che battute di questo tipo non fanno bene a nessuno: né agli Usa, né all’Italia, né all’alleanza”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Chi attacca Giorgia, attacca tutti noi”. Lo scrive in un post su Instagram il leader della Lega Matteo Salvini commentando il recente attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nello stesso post, il vicepremier pubblica una foto che lo ritrae insieme alla premier.

“Esprimo piena solidarietà e profonda ammirazione al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nessuno può pensare di offendere impunemente l’Italia e le sue più alte Istituzioni. È una lezione storica che non ammette eccezioni, Stati Uniti compresi. La dignità e l’onore della Nazione esigono rispetto”. Lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.