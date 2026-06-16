Netanyahu: ‘mi ricandido alle elezioni e intendo vincere’

“Concorrerò alle elezioni e intendo vincere”. Lo ha detto Benjamin Netanyahu rispondendo alla domanda di un giornalista: “Può dire che è lei che governa Israele e non Trump, e si ricandiderà?”.

“I miei rappprti con Trump sono quelli di due partner di lunga data, e ogni tanto ci sono divergenze. Chi pensa che si possa non prendere in considerazione quello che dice il nostro alleato Usa, sbaglia.

Ma alla mia guida, ho dimostrato di aver portato Israele alla sua posizione di forza attuale”, ha aggiunto il premier.

Che cosa abbiamo ottenuto in Iran

“La gente mi chiede cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto l’eliminazione di una minaccia esistenziale e imminente nei nostri confronti.

Abbiamo eseguito con i nostri alleati americani il più grande attacco aereo della storia d’Israele. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, abbiamo decimato la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. Comandanti dei Basij che massacravano la propria popolazione. Abbiamo inflitto danni per milioni di miliardi di dollari”. Lo ha detto Benjamin Netanyahu in conferenza stampa. ANSA