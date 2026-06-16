Germania, sondaggio politico: Afd al 29%

Terremoto in Germania. L’AfD continua a rafforzare la propria posizione e aumenta il distacco dall’Unione (Cdu-Csu) nel più recente sondaggio condotto da YouGov, esercitando ulteriore pressione sul cancelliere Friedrich Merz e sul leader della Csu, Markus Soeder.

Il partito dell’ultradestra tedesca arriva al 29%, guadagnando un punto percentuale rispetto al rilevamento del 12 maggio. In calo invece Cdu e Csu, che perdono due punti e scendono al 20%. Il distacco tra le due forze politiche sale così a nove punti percentuali, il valore più ampio registrato finora da diversi istituti demoscopici.

Solo cinque settimane fa la distanza era di sei punti. Il dato rappresenta anche un nuovo minimo per l’Unione, guidata da Merz e Soeder. Se questi risultati si traducessero in elezioni, la formazione di una maggioranza parlamentare senza l’AfD richiederebbe un’alleanza fragile tra Cdu-Csu, Spd e Verdi, che raggiungerebbe appena il 46%. In alternativa, una possibile governo di minoranza appare sempre più come uno scenario plausibile. Tra gli altri partiti, i Verdi guadagnano un punto e salgono al 14%, consolidandosi come terza forza politica.

L’Spd perde invece un punto e scende al 12%, raggiungendo Die Linke, che guadagna a sua volta un punto e si porta anch’essa al 12%. L’Fdp cresce di un punto e arriva al 5%, soglia che le consentirebbe il ritorno in Parlamento. Il Bsw di Sahra Wagenknecht resta invece fermo al 4%, sotto la soglia di sbarramento. Le altre liste raccolgono complessivamente il 5%.

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