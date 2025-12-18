Picierno sotto scorta: ‘non faccio piÃ¹ passeggiate, a volte piango’

â€œLa vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno racconta a Le Monde il prezzo personale della sua scelta di schierarsi apertamente a fianco dellâ€™Ucraina: da mesi vive sotto scorta, tra minacce di morte e intimidazioni. Nel suo ufficio a Bruxelles, simboli della resistenza ucraina convivono con un ‘panic button’, per allertare le squadre di sicurezza del Parlamento in caso di pericolo o intrusione.
“Non posso andare a fare una passeggiata o decidere allâ€™improvviso di andare al cinema”, racconta Picierno, ricordando perÃ² che “gli ucraini rischiano molto piÃ¹ di me, nelle loro trincee, sotto le bombe, per difendere la loro libertÃ ”.
Ammette la paura – “a volte piango” – ma rivendica il dovere del coraggio: “Ãˆ il prezzo da pagare per cercare di cambiare le cose”.Â (Adnkronos)