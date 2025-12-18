Picierno sotto scorta: ‘non faccio piÃ¹ passeggiate, a volte piango’

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

Pina Picierno

â€œLa vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno racconta a Le Monde il prezzo personale della sua scelta di schierarsi apertamente a fianco dellâ€™Ucraina: da mesi vive sotto scorta, tra minacce di morte e intimidazioni. Nel suo ufficio a Bruxelles, simboli della resistenza ucraina convivono con un ‘panic button’, per allertare le squadre di sicurezza del Parlamento in caso di pericolo o intrusione.

“Non posso andare a fare una passeggiata o decidere allâ€™improvviso di andare al cinema”, racconta Picierno, ricordando perÃ² che “gli ucraini rischiano molto piÃ¹ di me, nelle loro trincee, sotto le bombe, per difendere la loro libertÃ ”.

Ammette la paura – “a volte piango” – ma rivendica il dovere del coraggio: “Ãˆ il prezzo da pagare per cercare di cambiare le cose”.Â  (Adnkronos)

Articoli correlati

Draghi e Biden bacio della pantofola

Schlein: ‘il governo non sia vassallo di Trump’

gori asilo politico afghani

Gori (Pd): ‘usare i beni russi Ã¨ fondamentale per Kiev’

colonnello dellâ€™esercito elvetico: Jacques Baud

“Propaganda russa”, UE sanziona ex colonnello svizzero: congelati i beni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *