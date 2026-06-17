Eurocamera, approvate nuove norme sui rimpatri di migranti irregolari

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Ue

Il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del Ppe assieme alle forze di destra.

Una decisione di rimpatrio comporta l’obbligo di lasciare immediatamente, o entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso “centri di rimpatrio” situati nel territorio di un paese terzo.

“Accogliamo con favore il voto del Parlamento europeo sul Regolamento sul Ritorno. Un passo importante verso il mettere in ordine la nostra casa europea”. Così il commissario Ue alla Migrazione Magnus Brunnes sui social.

Il gruppo Patrioti per l’Europa ha accolto con favore l’adozione del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri, un accordo plasmato dalla pressione esercitata dai Patrioti durante i negoziati. Apre le porte ai centri di rimpatrio al di fuori dell’UE, priva i ricorsi del loro effetto sospensivo automatico, in modo che le espulsioni continuino anche se contestate in tribunale, e spinge i paesi di origine a riprendersi i propri cittadini. Quasi ogni disposizione consente agli Stati membri di andare oltre, ripristinando la sovranità ai governi nazionali.

“C’è una crisi migratoria in Europa”, ha dichiarato il presidente dei Patrioti, Jordan Bardella. “È il regolamento più drastico adottato nell’UE dalla sua creazione per quanto riguarda l’immigrazione. Abbiamo svolto un ruolo di primo piano in questo. Ora c’è un consenso per inasprire la politica migratoria europea. Il PPE è riuscito a scrollarsi di dosso la sindrome di Stoccolma di cui soffriva per sostenere le richieste delle forze Patriot”. Ha ringraziato la relatrice del gruppo, l’eurodeputata Marieke Ehlers, per il suo lavoro, così come l’eurodeputato Fabrice Leggeri, che ha lavorato duramente alla relazione. Il presidente ha avvertito che l’adozione è solo l’inizio.

“Abbiamo mantenuto la nostra promessa. Ma le politiche non hanno senso se i rimpatri non vengono effettivamente applicati. Coloro che non possono rimanere sul nostro territorio devono essere allontanati per proteggere le nostre frontiere esterne”, ha affermato. Fabrice Leggeri ha inquadrato il testo come la fine di un lungo fallimento istituzionale.

“Per anni, Bruxelles ha fatto di più per proteggere i migranti illegali dall’allontanamento che per proteggere gli europei dalle conseguenze dell’immigrazione illegale. Questo testo segna finalmente un cambio di direzione”, ha affermato. “Il Regolamento sui rimpatri è una vittoria del buon senso sull’ideologia” ANSA