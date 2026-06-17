Garlasco, la mamma di Andrea Sempio ricoverata per overdose di farmaci

La mamma di Andrea Sempio oggi è stata ricoverata in ospedale in seguito a una overdose da farmaci

Daniela Ferrari, questo il nome della donna già salita alle cronache dell’inchiesta sul delitto di Garlasco per la vicenda dello scontrino al parcheggio di Vigevano utilizzato come alibi dal figlio, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se sia trattato di un gesto volontario o di un’errata assunzione di farmaci.

La notizia è stata pubblicata su vari media locali e nazionali ed anticipata in televisione dal Gianluigi Nuzzi durante la trasmissione Quarto Gradi. A riferirlo è Liborio Cataliotti, avvocato del figlio 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e in odore di richiesta di rinvio a giudizio

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