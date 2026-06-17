Insegue e minaccia passanti con un martello, denunciato moldavo

La Polizia di stato di Modena ha denunciato un cittadino moldavo di 31 anni per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere

Intorno alle ore 01.00 di questa notte, la Squadra Volante è intervenuta in via Viterbo, nei pressi del parcheggio del centro commerciale, a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112 NUE.

Un giovane aveva segnalato la presenza di un uomo che stava inseguendo lui e i suoi amici, minacciandoli senza motivo con un martello in mano, dopo aver colpito un cassonetto dell’immondizia lungo la strada. Gli agenti hanno intercettato e bloccato il 31enne, ancora con il martello in mano, in evidente stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche.

La sua posizione amministrativa è stata posta al vaglio della Divisione Anticrimine.

All’esito dell’istruttoria, che ne ha accertato la pericolosità per la sicurezza pubblica, il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso nei confronti dell’indagato la misura di prevenzione dell’avviso orale.

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