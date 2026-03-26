Sale su un traliccio per rubare rame, romeno cade e muore

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carabinieri ambulanza

SANTA TERESA GALLURA – Si trovava assieme a un suo coetaneo, ora accusato di tentato furto di rame, il 27enne di origini romene morto l’altra notte a Santa Teresa Gallura a causa della caduta di un traliccio elettrico sul quale si era arrampicato.

E’ stato proprio l’altro giovane, ora difeso dagli avvocati Abele e Cristina Cherchi, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per tentato furto di rame. GiÃ  effettuate alcune perquisizioni nel domicilio del coetaneo.Â  ANSA

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