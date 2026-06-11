Panico a Barcellona, nordafricano armato di due coltelli ferisce un passante

Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 9 giugno, in Avinguda del Paral·lel, nel cuore di Barcellona

Come appreso da ElCaso.cat, diverse persone hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di un giovane, visibilmente agitato, che camminava lungo la strada con due grossi coltelli in mano e che aveva appena aggredito un altro uomo, sempre in centro città.

Diverse pattuglie della Guardia Urbana di Barcellona sono intervenute sul posto, al civico 64, e lo hanno individuato davanti a un bar, in atteggiamento molto aggressivo, mentre brandiva i coltelli e minacciava i passanti e anche gli agenti di polizia.

Gli agenti gli hanno intimato di calmarsi e di lasciare i coltelli, ma il giovane, di origine nordafricana, ha reagito minacciando a sua volta gli agenti con le stesse armi. Uno degli agenti ha addirittura estratto la pistola per evitare di essere aggredito. L’uomo ha gettato a terra entrambi i coltelli mentre gli agenti si avvicinavano per immobilizzarlo e ammanettarlo, con il supporto di altri agenti dell’Unità di Rinforzo, Emergenze e Prossimità (UREP) della Guardia Urbana. L’uomo è stato arrestato e, inizialmente, accusato di aggressione a pubblico ufficiale.