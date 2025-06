Il nuovo singolo di “Dopo il ciao”: “TRA IL SILENZIO E IL RUMORE” in uscita il 19 Giugno

Dopo aver pubblicato le cover di “Pensiero stupendo” e “Cenere”, prosegue l’esplorazione di territori musicali digitali di matrice elettropop.

Dopo il ciao pubblica il suo primo singolo originale “TRA IL SILENZIO E IL RUMORE”, disponibile da giovedì 19 giugno su tutte le piattaforme digitali.

“TRA IL SILENZIO E IL RUMORE” è una Mid ballad intima e personale Scritta da Dopo il ciao

“TRA IL SILENZIO E IL RUMORE” è una mid ballad dal forte impatto emotivo che racconta di una storia d’amore ormai alla fine e della necessità di non accontentarsi nel continuare a vivere un rapporto che non sentiamo giusto per noi.

Il brano segna l’inizio della collaborazione tra Milena Mingotti e Andrea Grossi, decisi ad affrancarsi dal loro mondo cantautorale di riferimento per esplorare nuovi ambienti musicali, spingendosi là dove non si tocca. Il risultato è un brano elettropop, con spunti darkwave e industrial in cui la voce sinuosa ed evocativa di Milena si unisce alle chitarre

“rock vintage” di Andrea, il tutto appoggiato su una sezione ritmica di matrice trap.

L’Attesa Continua: A Luglio le prime date e due nuovi singoli ad anticipare l’uscita in Autunno del Primo Album

Il progetto è una sorta di ballo a due che ha portato a scrivere e produrre il singolo in piena intimità, sviluppandosi interamente in un ambiente domestico. Il successivo coinvolgimento di Andrea Scardovi, fonico e tecnico del suono del Duna Studio di Russi (RA), ha portato a raffinare tutta la produzione pubblicata dall’etichetta Brutture Moderne.

IN CONCERTO

3 luglio – Imola (BO), Renzo

4 luglio – Bagnara di R. (RA), Evento privato

8 luglio – Faenza (RA), Colibrì Cafè

31 luglio – Fontanelice (BO), Bar Cacciatori

4 settembre – Cotignola (RA), Beer Garden

Lo spettacolo sarà un’anteprima dal vivo del nuovo album e presenterà nuovi arrangiamenti realizzati su misura per la dimensione live. Non mancheranno in scaletta cover reinterpretate anche in chiave acustica.