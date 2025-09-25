Linate, tunisino scavalca la recinzione e si stende sulla pista

L’allarme ha bloccato atterraggi e decolli per una manciata di minuti. Poi l’intervento della sicurezza e della polizia

Un uomo, cittadino tunisino, ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto di Milano Linate nella mattinata di venerdì 19 settembre, bloccando i voli in arrivo e in partenza. È successo intorno alle 10.30. L’uomo è stato fermato dalla polizia. Al momento non sono note le motivazioni del gesto.

Il blitz e l’intervento della security

L’ingresso non autorizzato è avvenuto nella zona sud dello scalo, dove solitamente si posizionano gli spotter che fotografano gli aerei durante le fasi di decollo e atterraggio.

I sistemi di allarme perimetrali hanno segnalato immediatamente l’intrusione alla torre di controllo e al personale di sicurezza. È stata proprio la security a bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia. L’uomo non ha opposto resistenza. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Stando a quanto trapelato non ha fornito alcuna motivazione del gesto.

Atterraggi e decolli sospesi per cinque minuti

Decolli e atterraggi all’interno dello scalo milanese sono stati sospesi per circa cinque minuti. Fonti aeroportuali hanno fatto sapere che lo scalo è stato chiuso per motivi di sicurezza, ma senza intaccare l’operatività.

