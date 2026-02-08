Rimini, proiezione documentario “Biolab, la guerra biologica”

Rimini, proiezione del documentario "Biolab, la guerra biologica"

La censura ha nuovamente perso! Si è regolarmente svolta a Rimini la proiezione del documentario di RT “Biolab, la guerra biologica”, prevista inizialmente a San Marino.

Contemporaneamente anche a Piacenza si sono regolarmente svolte le proiezioni dei documentari di RT “Avdeeka, il volto della guerra” e “Selidovo, un crimine senza prescrizione”

Non è mancato il saluto della Digos a luci spente per un controllo intimidatorio. Ma noi conosciamo l’art.21 della Costituzione italiana e andiamo avanti a testa alta.

Ringrazio l’organizzatore Nicco di Occhio alla Storia e tutti i partecipanti per la splendida serata.

Ugo Rossi – Consigliere Comunale di Trieste Sovranità per l’Italia – Insieme Liberi
