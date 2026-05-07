Grecia dichiara guerra al turismo: ombrelloni e lettini al bando su centinaia di spiagge

La Grecia dichiara guerra all’overtourism e lo fa partendo dalle sue spiagge simbolo

Con una decisione destinata a segnare una svolta nella gestione delle coste, il governo di Atene mette al bando ombrelloni, lettini, l’apertura di bar e taverne e qualsiasi attività turistico-economica su 251 arenili tra i più frequentati del Paese, da Creta alle Cicladi fino al Dodecaneso.

Il provvedimento punta a proteggere ecosistemi fragili e paesaggi unici, messi a rischio dalla pressione crescente del turismo internazionale. Sulle spiagge interessate sarà vietato non solo il noleggio di attrezzature balneari, ma anche l’organizzazione di eventi, la diffusione di musica, l’accesso con veicoli a motore e la costruzione di nuove strutture.

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