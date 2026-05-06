Hantavirus, presidente delle Canarie si oppone all’attracco della nave

Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di hantavirus a bordo faccia scalo nell’arcipelago

Il Governatore, Fernando Clavijo ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di fronte a una decisione che, a suo giudizio, non risponde ad “alcun criterio tecnico”, né vi sono “informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie”. Lo riporta El Pais.

In alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente Onda Cero, Clavijo ha attaccato la “slealtà istituzionale” e la scarsa professionalità dell’esecutivo nazionale per non averlo tenuto informato, mentre ha anche rimproverato alla ministra della Salute, Monica Garcia, di non avergli fornito spiegazioni sui criteri seguiti dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). “Non posso permettere che entri nelle Canarie”, ha insistito Clavijo. La nave prevedeva di fare rotta verso le Isole Canarie, precisamente Gran Canaria o Tenerife.

Un francese identificato come “caso contatto”

Il ministero della Salute francese ha reso noto che nell’ambito del tracciamento dell’hantavirus a bordo della nave da crociera, “un cittadino francese è stato identificato come caso contatto fra i passeggeri di un volo sul quale si trovava uno dei contagiati prima di essere ricoverato”. Lo ha fatto sapere il ministero stesso a Bfm tv. La Direzione generale della Sanità e il Centro nazionale di riferimento per gli hantavirus sono stati immediatamente mobilitati in Francia per preparare i dispositivi di accompagnamento e cura che potrebbero rivelarsi necessari.

Un passeggero ricoverato a Zurigo

Un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo ed è risultato positivo al virus: lo ha fatto sapere il ministero della Salute svizzero. “Una persona con un’infezione da hantavirus è attualmente in cura presso l’Ospedale Universitario di Zurigo”, si legge in un comunicato del ministero. Il ministero ha aggiunto che l’uomo “era tornato in Svizzera dopo aver viaggiato sulla nave da crociera a bordo della quale si erano verificati diversi casi di hantavirus”.

“Nessuna comunicazione ufficiale”

“Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave. Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez”, ha detto il presidente delle Canarie, in dichiarazioni all’emittente pubblica Tve, dopo che il ministero spagnolo della Sanità ha concordato con l’Oms di consentire l’arrivo nell’arcipelago iberico della nave crociera colpita da un focolaio di hantavirus, che ha già provocato tre morti. Il governatore delle Canarie continua a opporsi alla decisione: “Non era quello si era concordato. Il governo delle Canarie non può consentire di far approdare la nave”, ha insistito Clavijo, spiegando che nell’arcipelago “c’è un solo posto letto per accogliere questo tipo di pazienti” e “in tutta la Spagna ci sono solo 7 posti letto specializzati in questo tipo di patologie”.

In corso l’operazione sanitaria

Dopo la richiesta dell’Oms e dell’Unione Europea, Madrid ha accettato che la nave faccia scalo alle Canarie, dove la Mv Hondius dovrebbe arrivare “in 3-4 giorni”, secondo quanto comunicato dal ministero di Sanità. Intanto, l’operazione sanitaria per evacuare dalla nave, ferma al largo di Capo Verde, due membri dell’equipaggio infettati e un caso di contatto ad alto rischio, “è in corso”, secondo quanto segnalato da Ann Lindstrand, rappresentante dell’Oms a Capo Verde. “Tutti e tre sono in condizioni stabili e uno di loro è asintomatico”, ha affermato Lindstrand. La MV Hondius dovrebbe lasciare l’arcipelago di Capo Verde dopo l’evacuazione medica di queste tre persone, che saranno sbarcate al porto della capitale, Praia, prima di essere trasportate in ambulanza all’aeroporto vicino alla città, da dove saranno evacuate in aereo, secondo l’Oms.

Due medici specialisti in malattie infettive, attualmente in viaggio dai Paesi Bassi, si imbarcheranno sulla MV Hondius: “Due medici specialisti in malattie infettive, attualmente in viaggio dai Paesi Bassi, si imbarcheranno sulla Hondius e rimarranno a bordo dopo la sua prevista partenza da Capo Verde”, ha affermato Oceanwide Expeditions in un comunicato.

La riunione straordinaria presieduta da Sanchez

Su richiesta dei Paesi Bassi, il medico di bordo, in condizioni gravi, sarà trasportato alle Canarie, dove è stato indicato dal ministero della Sanità l’Hospital Universitario de La Candelaria, a Santa Cruz di Tenerife, come centro di riferimenti per l’assistenza ai passeggeri contagiati. Tuttavia Clavijo ha affermato di non avere comunicazioni ufficiali al riguardo. Il premier Pedro Sanchez presiederà una riunione straordinaria con i ministri di Sanità, Interno e Trasporti per coordinare la risposta alla crisi sanitaria e la gestione dei casi ad alto rischio, oltre all’evacuazione dei passeggeri diretti verso i loro Paesi d’origine, tra i quali 14 sono di nazionalità spagnola.

www.tgcom24.mediaset.it