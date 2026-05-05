Aggredisce un uomo a colpi di pietra e lo deruba: arrestato marocchino

TORINO – Prima l’aggressione, poi la rapina e la tentata fuga conclusasi con l’arresto. Ãˆ successo venerdÃ¬, primo maggio, alle 18 circa non lontano dalla stazione ferroviaria di Pinerolo. L’allarme Ã¨ scattato quando al numero del NUE 112 Ã¨ pervenuta la segnalazione relativa a un’accesa lite in corso vicino alla stazione. Protagonista del fatto Ã¨ un uomo, un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora e giÃ noto alle forze dell’ordine.

Erano da poco passate le 18 quando, in piazza Garibaldi, Ã¨ avvenuta l’aggressione. Da una parte il 38enne, dall’altra parte la vittima colpita prima con colpi di pietra, poi derubata delle borse della spesa. Giunti sul posto i militari, Ã¨ stata la vittima a spiegare cosa fosse accaduto, lamentando forti dolori a seguito dell’aggressione e indicando la via di fuga intrapresa dal 38enne che, nel frattempo, aveva cercato di scappare tra le vie.

L’arresto e la resistenza

Scattate le ricerche, i carabinieri hanno intercettato il 38enne poco dopo e non lontano dalla piazza. Fermato, inizialmente l’uomo ha cercato di opporre resistenza con forza, venendo immobilizzato dai militari e poi portato via. Una volta in caserma, Ã¨ stata la vittima a riconoscere il 38enne sul quale gravano ora le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e rapina, motivo per cui Ã¨ stato condotto in carcere. Recuperata anche la spesa sottratta, questa Ã¨ stata infine restituita alla vittima.

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